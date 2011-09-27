《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,美元下跌

0634GMT---欧元/美元持稳于1.3540美元,欧元/日圆EURJPY=R持平于103.45日圆,受助于空头回补及预计欧元区救助基金将扩大规模的预期.

阻力位位于1.3580美元左右,这是9月15-26日跌势的38.2%回调位.股市上涨和大宗商品价格上扬帮助提升了风险偏好,而美元和日圆等避险货币承压.