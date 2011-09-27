《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,美元下跌

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
0634GMT---欧元/美元持稳于1.3540美元,欧元/日圆EURJPY=R持平于103.45日圆,受助于空头回补及预计欧元区救助基金将扩大规模的预期.
阻力位位于1.3580美元左右,这是9月15-26日跌势的38.2%回调位.股市上涨和大宗商品价格上扬帮助提升了风险偏好,而美元和日圆等避险货币承压.
美元指数.DXY跌0.55%,报77.742.美元/日圆JPY=陷于区间,持平于76.36日圆,距纪录低点75.94日圆不远.(完)
--编译 于春红;审校 戴素萍
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路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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