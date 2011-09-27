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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 14:48 BJT

〔标题新闻〕韩国大型企业10月对经济前景的看法依然悲观,但略好于9月--调查

注:该调查由韩国最大的商业游说团体--韩国工业联盟(FKI)进行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KR12S]

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