《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月27日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:"若跌破费波纳奇回档技术位1.3356,或将继续跌向1.3245.近期阻力位在1.3601,此後是1.3797."

美元/日圆:"关键支撑位在75.95,若跌破将打开跌向75.00心理关口的通道.阻力位在77.00."

英镑/美元:"支撑位在1.5433,若跌破该水准或将跌向1.5328.阻力位在1.5632."

欧元/英镑:"若跌破费波纳奇回档技术位0.8632英镑,或继续跌至0.8596.阻力位在0.8772."

欧元/日圆:"若跌破101.94,将打开跌向心理关口100.00的通道.阻力位在104.38."

纽约 当日 今年来 2010年

0657GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3537 1.3538 -0.01 +1.20 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.34 76.34 +0.00 -5.93 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.36 103.37 -0.01 -4.83 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9018 0.9006 +0.13 -3.40 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5577 1.5564 +0.08 -0.14 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0254 1.0251 +0.03 +2.88 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9871 0.9845 +0.26 -3.25 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7862 0.7801 +0.78 +0.91 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 75.400 75.170 +0.31 -9.23 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.030 59.600 +0.72 -5.09 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 118.92 118.86 +0.05 -6.11 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2550 1.2606 -0.44 -4.32 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王洋; 审校 于春红

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