中国食品安全整治行动抓捕2000余人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月26日电---据新华社周一报导，中国开展打击非法添加和滥用食品添加剂专项整治工作五个月来，抓获犯罪嫌疑人2,000余名，取缔、关闭各类违规违法企业5,000余家，查获大批问题产品。
新华社引述国务院食品安全委员会办公室负责人的话称：“前一阶段，专项整治工作取得了一定成效，但这还只是个开始。”
“对前一阶段专项整治工作成绩不能估计过高，决不能有丝毫麻痹大意和松懈，要看到食品安全问题的复杂性、长期性，时刻保持高度警惕。”
“在认真总结前一阶段工作的基础上，继续加大整治力度，始终保持高压态势，不给违法犯罪分子任何可乘之机。”（完）
编译：张敏 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。