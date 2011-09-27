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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 15:22 BJT

〔欧洲股市〕继续跳涨,市场对决策者解决债务危机的希望重燃

路透伦敦9月27日电---欧洲股市周二连续第三日跳涨,因有关欧洲决策者将采取行动遏制希腊债务问题、解决本地区债务危机的预期再度燃起.

其中,德国DAX指数.GDAXI上涨3%,法国CAC-40指数.FCHI涨2%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3扩大涨幅至2.3%.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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