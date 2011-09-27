《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月27日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日守稳,我们相信欧元正整理其跌势.欧元上周持续遭逢下档压力,跌至1.3428/10的初步下档目标(2月低点及2010-2011走势的50%回档位).

短线或将在该区域附近进行一些盘整,可能会浮现获利了结.若跌至1.3360下方,则将发出再度探低至2010年低位1.2860走势的讯号.

美元/日圆:继续下探76.29/75.94支撑.初步上档目标为55日均线77.35,其後则上看7月中旬低点78.45,五个月下降趋势切入位78.02,及5月低位79.57,我们预计市场将在此陷入挣扎.关键阻力仍为2007-2011年下降趋势切入位80.80日圆.

澳元/美元:昨日相对持稳,我们认为市场在过去三周遭遇庞大卖压後,正试图整理其跌势.市场已创年内新低.从极短线看来,这波走势过了头,在此或将出现一些获利了结.

澳元修正性的反弹将在0.9865遭逢初步阻力,其上依序为0.9927/1.00,以及1.0213美元,我们认为该点目前将抑制其升势.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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