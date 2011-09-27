〔中国票据市场〕转贴利率变化不大,利率高企吸引买盘稍增

路透北京9月27日电---中国票据市场转贴利率周二变化不大.由于各机构月末信贷规模调整已基本到位,高企的票据转贴利率吸引了买盘稍有增加,但机构收票不多.

"今天我看到买票的多些了,有20多笔,但(转贴)利率变化不大,可能收也收不多."东部一银行交易员称.

该交易员并表示,各家机构可能现在信贷规模调整已经差不多了,规模略有富馀就出来收点高利率票据,但收的也不会多,要价还是比较高.

华东一银行交易员还表示,大盘股发行致资金面紧张,推动票据回购利率略有上行,但对票据转贴和直贴市场影响不大,估计票据转贴利率月底前可能会维持这一高位态势.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.7982/9.1956 10.5595/9.7182 11.0864/9.9949

上日 9.6610/9.1280 10.3723/9.6102 10.9664/9.9349

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变动 +13.72bp/+67.6bp +18.72bp/+10.80bp +12.00bp/+6.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5849%,较上日的6.5787%小幅上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3931/3.3171 3.4635/3.4025

上日 3.4422/3.3592 3.4961/3.4331

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)