〔中国债市〕人民币利率互换回升,因全球股市反弹令避险情绪弱化

路透上海9月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周二在连跌多日後反弹,有关欧洲领导人正制定欧债危机解决方案的消息,带动全球股市和大宗商品市场全面反弹,避险情绪有所弱化,加之今日大盘股中国水电A股开始发行,资金稍显收紧推高回购利率,上述因素均拉动利率互换报价.

交易员认为,目前欧债危机引发的全球经济衰退忧虑已成为影响IRS走势的主要因素,尽管短期内这一忧虑暂时缓和,但未来再次反复的可能性很大,预计IRS近期表现仍将较为震荡.

"(IRS)今天是有一些反弹,昨天一年Repo(七天回购基准IRS)跌到3.80%以下,今天回涨了不到10个点,差不多把昨天的跌幅半数收回,"上海一银行交易员称.

中国银行间市场周二明显上扬,其中隔夜品种受大盘新股--中国水电影响,上行近100个基点(bp).市场人士称,利率虽然走高,但并未出现资金紧张的情况.目前投资者较为盲目,对于一些需求集中的期限,首笔成交起到决定性作用.[CN/CN]

中国水电此次A股发行数量确定为30亿股,募资额至多144亿元,将成为今年以来A股最大规模IPO.该股网上申购日为9月27日(周二),网上资金解冻日为9月30日(周五).[ID:nCN1985901]

美国股市周一大涨,有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.欧洲股市亦收涨,银行和保险股领涨,因预期政界和央行将采取新行动遏制任何希腊违约导致的危机扩散,提振上述两个板块.[.NCN][.EUCN]受此影响,周二亚洲股市均强劲反弹.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.8967/4.0167 3.8179/3.8993 3.6357/3.7243 3.6157/3.7071 3.5633/ 3.8383

周一 3.9350/4.0475 3.7800/3.8620 3.5980/3.6880 3.5860/3.6780 3.4925/ 3.8575

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变动 -0.0383/-0.0308 +0.0379/+0.0373 +0.0377/+0.0363 +0.0297/+0.0291 +0.0708/-0.0192

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)