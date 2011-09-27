〔日本股市〕日经指数收高2.8%,受欧债危机解决憧憬与股息相关买盘提振(更新版)

路透东京9月27日电---日股日经指数周二收高近3%,脱离上日触及的两年半收盘低位.日股与其他风险资产悉数上涨,因市场寄望欧洲领导人正在制定解决债务危机的方案,此外股息相关买盘也对市场构成支撑.

市场人士称,随着股息相关买盘的影响不再,日经指数本周不大可能进一步持续走高.欧元区官员遏制欧债危机的黯淡前景,以及美国就业数据与中国制造业数据下周出炉前的谨慎情绪,也将限制涨势.