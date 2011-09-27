〔日本股市〕日经指数收高2.8%,受欧债危机解决憧憬与股息相关买盘提振(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增细节)
路透东京9月27日电---日股日经指数周二收高近3%,脱离上日触及的两年半收盘低位.日股与其他风险资产悉数上涨,因市场寄望欧洲领导人正在制定解决债务危机的方案,此外股息相关买盘也对市场构成支撑.
市场人士称,随着股息相关买盘的影响不再,日经指数本周不大可能进一步持续走高.欧元区官员遏制欧债危机的黯淡前景,以及美国就业数据与中国制造业数据下周出炉前的谨慎情绪,也将限制涨势.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)