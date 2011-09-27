多家军工企业被“黑” 日本着眼加强网络安全

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月27日电---日本表示将考虑如何加强网络安全，此前日本国防企业三菱重工(7011.T)遭网络攻击，且有其他军工企业称收到带病毒的邮件，美国对此表示关切，呼吁要严肃对待。
日本国防企业制造美国设计的导弹、战舰和军用飞机。该国最大武器制造商三菱重工，为日本军方生产F-15战机、爱国者导弹以及其他美国设计的武器。
日本内阁官房长官藤村修称，内阁官员最早将于下周讨论如何改善信息安全。
他在周二的新闻发布会上说：“政府将团结力量，采取措施防范网络攻击。”
日本国家信息安全中心(National Information Security Center)称，具体讨论内容尚未决定。
三菱重工本月表示，该公司电脑IP地址等网络信息可能已外泄，但该公司迄今尚未证实其产品和技术信息是否外泄。三菱重工与波音(BA.N)有密切合作关系。
IHI(7013.T)和川崎重工(7012.T)也表示收到了可疑电邮。
目前尚不清楚谁该为这些网络攻击事件负责。（完）
--编译 靳怡雯;审校 张家伟
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)