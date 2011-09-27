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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 15:47 BJT

〔金属期市〕基本金属连跌三日後反弹,市场憧憬欧债问题能获解决

路透上海9月27日电---上海基本金属合约周二反弹,受亚洲股市涨势带动,市场寄望于欧元区官员将采取行动遏制希腊债务问题,并避免爆发另一场全球金融危机.

上期所交投最活跃的12月期铜合约SCFc3开盘不久一度大涨近5%,不过随後涨幅削减860元人民币,终场收报每吨55,040元人民币.

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