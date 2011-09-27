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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 16:05 BJT

〔中国社会〕上海地铁称周二下午10号线发生两列车追尾

路透上海9月27日电---中国上海地铁官方微博周二称,下午因上海地铁10号线新天地站设备故障,10号线两列车在豫园至老西门下行区间发生追尾.

上海地铁的新浪官方微博(www.weibo.com/shmetro)并表示,上海地铁10号线伊犁路站至四川北路站区段目前列车中断运营,豫园站已经采取封站措施.

东方网(www.eastday.com.cn)的报导称,由于新天地站信号故障,上海地铁10号线采用人工调度,导致豫园路站两辆列车相撞,而救护车、警车已抵达现场,一名伤员被抬出後紧急送往附近医院.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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