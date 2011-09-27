〔路透基点〕山东晨鸣纸业原8,000万美元三年期贷款规模扩至9,000万--RLPC

路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,造纸企业--山东晨鸣纸业(000488.SZ)(1812.HK)原定8,000万美元的三年期贷款案规模已提高至9,000万美元,因银行超额认贷.

三井住友银行(SMBC)为受托主办行.

晨鸣纸业和其全资子公司寿光美伦纸业有限公司为共同借款人.

所筹资金将用于设备采购.

如此前报导,银行有权选择加入履约保证贷款(A部分)或母公司保证贷款(B部分).

消息人士称,Banca Monte dei Paschi di Siena、第一商业银行、Rabobank、瑞典北欧斯安银行(SEB)和印度国家银行(SBI)参与A部分贷款,SMBC和北欧联合银行(Nordea)参与B部分.

履约保证贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,参贷费为310-340个基点.

母公司保证贷款利率为较LIBOR加码240个基点,参贷费为350-380个基点.

一知情人士透露,可能还有一档更低的参贷价码.

两部分贷款均有2年的宽限期和延期2年的选择权.

根据三年的还款日程,两部分贷款在24个月时偿还比例为20%,25-30个月再偿还20%,31个月至贷款期限结束时偿还馀下的60%.

若选择延期还款,两笔贷款均安排七次半年度非等额还款,首期还款20%,第二至第六个还款期均为12%,最後一期为20%.

2010年9月,该公司曾签署一项8,000万美元三年期贷款案.SMBC、北欧联合银行和SG为受托主办行,Banca Monte dei Paschi di Siena和永隆银行也有参与.(完)