〔路透基点〕山东晨鸣纸业原8,000万美元三年期贷款规模扩至9,000万--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,造纸企业--山东晨鸣纸业(000488.SZ)(1812.HK)原定8,000万美元的三年期贷款案规模已提高至9,000万美元,因银行超额认贷.
三井住友银行(SMBC)为受托主办行.
晨鸣纸业和其全资子公司寿光美伦纸业有限公司为共同借款人.
所筹资金将用于设备采购.
如此前报导,银行有权选择加入履约保证贷款(A部分)或母公司保证贷款(B部分).
消息人士称,Banca Monte dei Paschi di Siena、第一商业银行、Rabobank、瑞典北欧斯安银行(SEB)和印度国家银行(SBI)参与A部分贷款,SMBC和北欧联合银行(Nordea)参与B部分.
履约保证贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,参贷费为310-340个基点.
母公司保证贷款利率为较LIBOR加码240个基点,参贷费为350-380个基点.
一知情人士透露,可能还有一档更低的参贷价码.
两部分贷款均有2年的宽限期和延期2年的选择权.
根据三年的还款日程,两部分贷款在24个月时偿还比例为20%,25-30个月再偿还20%,31个月至贷款期限结束时偿还馀下的60%.
若选择延期还款,两笔贷款均安排七次半年度非等额还款,首期还款20%,第二至第六个还款期均为12%,最後一期为20%.
2010年9月,该公司曾签署一项8,000万美元三年期贷款案.SMBC、北欧联合银行和SG为受托主办行,Banca Monte dei Paschi di Siena和永隆银行也有参与.(完)
--编译 王洋;审校 白云
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)