〔全球金市〕现货金反弹结束连日跌势,美元走弱添扶助

路透新加坡9月27日电---现货金周二上涨逾1%,美国期金一度上涨4%,结束连续四日的跌势,因美元走弱帮助此前遭受打压的商品市场反弹.

欧洲央行官员周一表示,欧元区官员正在研究扩大该地区救助基金的规模,这提升了欧洲能战胜主权债务危机的希望.[ID:nLDE78P01H]