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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 16:16 BJT

〔欧洲汇市〕欧元下滑,受西班牙经济部长有关EFSF的言论打压

路透伦敦9月27日电---欧元兑美元周二下跌,挫至盘中低点附近,此前西班牙经济部长萨尔加多表示,将欧洲金融稳定机构(EFSF)规模扩大至2万亿(兆)欧元的计划不在讨论议程中.[ID:nCN1989949]

欧元兑美元一度跌至1.3488美元的低点,日内下滑0.23%,稍早触及日低1.3478.(完)

--编译 隋芬;审校 沈以文

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