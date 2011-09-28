《中国债券市场每日交易备忘》--9月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国云铜集团15亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承销

国电集团125亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行和交通银行联席主承

北京医药集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行20亿元一年期央行票据1101074,参考收益率3.5840%

万基铝业8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180137,票面利率7.55%

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三、缴款:

央行20亿元一年期央票1101074,发行价格96.54元

宁波开发投资集团10亿元五年期中期票据1182262,票面利率7.38%

四川恒鼎实业公司6亿元一年期短融041162004,票面利率8.50%

山东省商业集团8亿元三年期中票1182261,票面利率6.73%

太原钢铁集团30亿元五年期中票1182260,票面利率6.06%

TCL集团(000100.SZ)6亿元一年期短融041156003,票面利率6.85%

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四、还本付息:

湖南华菱钢铁公司(000932.SZ)18亿元两年期中票0982136到期兑付,票面利率4.10%

江苏恒力化纤公司6亿元一年期短融1081334到期兑付,票面利率3.75%

华润股份公司40亿元一年期短融1081336到期兑付,票面利率3.14%

湖南湘投控股公司10亿元一年期短融1081337到期兑付,票面利率3.68%

黑龙江北大荒农业公司8亿元180天短融1181156到期兑付,票面利率4.65%

国开行100亿元五年期浮息债(三个月SHIOR基准)070211付息,基本利差0.48%

中国五矿集团35亿元五年期固息债0982135付息,票面利率4.50%

江北嘴开发投资公司20亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债1080111付息,票面利率4.90%

河北建投交通投资公司20亿元15年期固息债1080112付息,票面利率4.95%

江苏海州湾发展集团10亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债1080113付息,票面利率5.55%

江苏华靖资产经营公司15亿元七年期固息债1080114付息,票面利率5.68%

山西焦炭集团10亿元五年期中票1082171付息,票面利率4.00%

陜西延长石油集团40亿元五年期中票1082172付息,票面利率4.00%

江苏省高新技术中小企业3.3亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1083007付息,基本利差1.85%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--新华社发表述评称,当前中国的货币调控正进入"两难"的十字路口.而经济学家预计,四

季度居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将继续有小幅下行,稳物价的政策调控效果初步显现.

[ID:nCN1991373]

--多名消息人士透露,中国财政部计划将约300亿元的地方政府债交由部分地方政府自主发

行,这将改变此前地方政府债发行均需要由财政部代发的情况.[ID:nCN1991383]

国家统计局今日公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)