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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 15:53 BJT

〔韩国股市〕收高5%并创2009年1月来单日最大涨幅,但审慎气息犹存(更新版)

(新增细节)

* 韩股在外资买盘带头下收高5%

* 造船,银行及炼油类股表现最佳

路透首尔9月27日电---韩国股市周二强劲反弹,此前连跌三天至逾15个月来最低水准.

综合股价指数(KOSPI).KS11收升5.02%至1,735.71点,为2009年1月28日以来单日最大涨幅.

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