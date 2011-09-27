美国不断施压引发巴基斯坦反美情绪

(本文由路透中文网编译)

路透9月26日电---继美国驻阿富汗使馆及其他目标受到武装分子攻击後，美方不断向巴基斯坦施压，要求其打击发动这些袭击的一武装组织，导致巴基斯坦国内反美情绪升温，凸显美国在打击恐怖组织上要赢得更多支持将会很难。

反美情绪不断升温亦将使巴基斯坦政府在采取更严厉手段打击武装分子上难有作为，因这将被视为屈服于美国的要求，令巴政府更不受欢迎。

美国官员指责巴基斯坦情报机构支持武装组织哈卡尼（Haqqani）。美国指责该组织最近向美国驻喀布尔使馆和其它目标发动袭击。

巴基斯坦对这样的指责深表怀疑，并指责美国批评巴基斯坦是为了掩盖美国自己在这一地区的失败。

住在西南地区奎达市的商人Shaukat Ali Achakzai称，“美国对巴基斯坦所作的这些指责意在蒙蔽本国民众。”

“巴基斯坦政府应对美国指责作出强烈回应。如果政府这样做，巴国人民将会支持。”

自巴基斯坦加入美国反恐战争以来，华府和伊斯兰堡目前正进行最激烈的口水战。（完）