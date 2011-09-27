〔路透基点〕台湾富乔工业拟修订08年贷款,追加融资10亿台币--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点引述银行界消息人士报导,台湾富乔工业股份有限公司正寻求修改2008年5月签署的38亿台币贷款合约,再融资10亿台币.
新贷款包括4亿台币定期贷款A部分,用于资本开支;以及6亿台币循环贷款B部分,用作运营资金.
这两部分期限约为四年,将与2008年贷款中的七年期部分同时到期.
新贷款利率为二级商业票据利率加码115基点,与现有贷款相同.
台湾银行正安排此贷款,该银行是2008年贷款合约的名衔代理行.
参与2008年贷款的借款机构受邀按两个层别参加新贷款.承贷2亿台币及以上的银行获得先付费用8个基点,承贷1-1.99亿台币的银行获先付费用6个基点.
新贷款均由借款人董事长提供担保,贷款A部分使用厂房作为抵押,B部分以机器设备作为抵押.
回复截止日期为10月初.
富乔工业2008年贷款包括6亿台币七年期贷款,用于建设厂房;25亿台币七年期贷款,用于购置机器;以及4亿台币四年定期贷款,用作运营资金.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)