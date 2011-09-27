〔路透基点〕台湾富乔工业拟修订08年贷款,追加融资10亿台币--RLPC

路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点引述银行界消息人士报导,台湾富乔工业股份有限公司正寻求修改2008年5月签署的38亿台币贷款合约,再融资10亿台币.

新贷款包括4亿台币定期贷款A部分,用于资本开支;以及6亿台币循环贷款B部分,用作运营资金.

这两部分期限约为四年,将与2008年贷款中的七年期部分同时到期.

新贷款利率为二级商业票据利率加码115基点,与现有贷款相同.

台湾银行正安排此贷款,该银行是2008年贷款合约的名衔代理行.

参与2008年贷款的借款机构受邀按两个层别参加新贷款.承贷2亿台币及以上的银行获得先付费用8个基点,承贷1-1.99亿台币的银行获先付费用6个基点.

新贷款均由借款人董事长提供担保,贷款A部分使用厂房作为抵押,B部分以机器设备作为抵押.

回复截止日期为10月初.

富乔工业2008年贷款包括6亿台币七年期贷款,用于建设厂房;25亿台币七年期贷款,用于购置机器;以及4亿台币四年定期贷款,用作运营资金.(完)