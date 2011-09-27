〔德国经济〕政府计划第四季发行520亿欧元债券--德国债务机构

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透柏林9月27日电---德国债务机构周二表示:
* 德国计划第四季发行520亿欧元债券,较原先公布规模低160亿欧元
* 德国计划发行约130亿欧元货币市场工具
* 德国拟发行约390亿欧元资本市场工具
* 德国第四季拟发行20-30亿欧元通胀保值证券.(完)
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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