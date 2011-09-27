版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 16:09 BJT

〔德国经济〕政府计划第四季发行520亿欧元债券--德国债务机构

路透柏林9月27日电---德国债务机构周二表示:

* 德国计划第四季发行520亿欧元债券,较原先公布规模低160亿欧元

* 德国计划发行约130亿欧元货币市场工具

* 德国拟发行约390亿欧元资本市场工具

* 德国第四季拟发行20-30亿欧元通胀保值证券.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐