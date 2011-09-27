〔基金产业〕亚洲对冲基金受挫于动荡市况,新产品暂缓进入市场

路透香港9月27日电---亚洲对冲基金业料无法很快恢复金融危机前的规模.最近全球市场下跌,令投资人推迟向对冲基金投资,并延误了新产品的推出.

这对诸多在亚洲初创的企业、以及一级经纪商和服务提供业者是个坏消息,它们原本寄望资金将回流至亚洲而到此设点或扩张业务.

根据行业追踪机构AsiaHedge周一公布的数据,该区域对冲基金资产今年上半年萎缩了5%至1,450亿美元,比2007年12月触及的高峰水平低470亿美元.连防御型资产组合的投资回报率都受挫的情况下,投资人冻结对资金重新配置.

"从全球混乱的情况来看,我认为风险偏好今年不会回升,"新加坡对冲基金谘询机构GFIA Pte的创办人Peter Douglas说.

根据Eurekahedge Asia指数,8月以来亚洲股市下滑了20%,已经抹去该区域对冲基金今年的全部涨幅.今年年底之前投资回报的前景都不明朗.

通常,对冲基金在下半年会放慢在亚洲推出新基金的脚步.

根据AsiaHedge的数据,过去五年中有四年,下半年推出的新基金吸金魅力大大不如上半年.

在亚洲,初创企业的市场尚未冻结,仍可取得种子资金的管道,因为部分投资人持续支持正统且纪录良好的操盘人,但想扩大规模仍是颇难.

"肯定会有些推迟,"Samena Capital公司董事总经理Julius Wang说,"现在成立基金的人已经比今年初少很多了."(完)