〔中国新债〕铁道部今年首期200亿元企业债推迟至十一长假後发行--消息

路透上海/北京9月27日电---四位消息人士周二向路透表示,中国铁道部今年首期额度为200亿元人民币的企业债,将推迟至十一国庆长假後发行,预计招标发行的时间为10月12日.

一位了解情况的消息人士对路透称,"发行日程变更,最新日程为10月11日公告,12日发行,13日缴款."

该期企业债原计划于9月28日发行,发行品种包括七年期和20年期.业内人士表示,推迟发行是因为要避开季末资金紧张的时期.

是次债券的牵头主承销商为国泰君安证券,联合主承销商包括中金公司等.

是次发债募集资金将用于新建哈尔滨至大连铁路客运专线、新建大同至西安铁路、新建石家庄至武汉铁路客运专线等.

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.(完)