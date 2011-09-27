版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 16:25 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶在上日大跌後反弹,追随原油与股市涨势

路透东京9月27日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二在上日遭遇抛售後反弹,追随原油和股市的涨势,因市场寄望欧元区能拿出解决债务危机的方案.此外,橡胶市场基本面前景的改善亦支撑期价.

今日挂牌的TOCOM 3月期胶合约<0#2JRU:>结算价报每公斤319.5日圆,较开盘价318.7上涨0.3%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐