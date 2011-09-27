〔中国新债〕国开行次级债将数量招标,30年品种利率区间5.85%-6.05%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海9月27日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二公告称,拟于周四(29日)发行的至多200亿元人民币固息次级债将进行数量招标,其中10年期(第五年末附发行人赎回权)品种票面利率区间5.40%-5.56%,30年期(第25年末附发行人赎回权)品种5.85%-6.05%.
该两期债为国开行今年第55和56期金融债(次级债券).具体条款如下:
第55期 第56期
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首场招标量 不超过100亿元 不超过150亿元
(两期债合计发行量合计不超过200亿元人民币)
期限/计息方式 10年(5+5)/固息 30年(25+5)/固息
招标方式 数量招标 数量招标
票面利率区间 5.40%-5.56% 5.85%-6.05%
(具体票面利率将于周三17:00前公布)
招标日 9月29日 9月29日
缴款日 10月12日 10月12日
起息日 10月12日 10月12日
分销期 9月30日-10月12日 9月30日-10月12日
付息频率 按年 按年 -------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)