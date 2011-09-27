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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 16:43 BJT

〔中国新债〕国开行次级债将数量招标,30年品种利率区间5.85%-6.05%

路透上海9月27日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二公告称,拟于周四(29日)发行的至多200亿元人民币固息次级债将进行数量招标,其中10年期(第五年末附发行人赎回权)品种票面利率区间5.40%-5.56%,30年期(第25年末附发行人赎回权)品种5.85%-6.05%.

该两期债为国开行今年第55和56期金融债(次级债券).具体条款如下:

第55期 第56期

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首场招标量 不超过100亿元 不超过150亿元

(两期债合计发行量合计不超过200亿元人民币)

期限/计息方式 10年(5+5)/固息 30年(25+5)/固息

招标方式 数量招标 数量招标

票面利率区间 5.40%-5.56% 5.85%-6.05%

(具体票面利率将于周三17:00前公布)

招标日 9月29日 9月29日

缴款日 10月12日 10月12日

起息日 10月12日 10月12日

分销期 9月30日-10月12日 9月30日-10月12日

付息频率 按年 按年 -------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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