〔中国财政〕部分地方政府将自主发债,首批金额约300亿元--消息

路透上海9月27日电---多名消息人士透露,中国财政部计划将约300亿元人民币的地方政府债交由部分地方政府自主发行,此前发行的地方政府债是由财政部代理发行的.

一位了解情况的消息人士周二对路透称,是次自主发债的地方政府暂定为上海、浙江、广东和深圳.

路透尝试与财政部联系,但暂未获得相关评论.

中国财政部今年以来已经代理发行地方政府债券共计1,416亿元人民币.2009年和2010年政府代发的地方债发行规模均为2,000亿元.(完)