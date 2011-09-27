〔中国财政〕部分地方政府将自主发债,首批金额约300亿元--消息

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透上海9月27日电---多名消息人士透露,中国财政部计划将约300亿元人民币的地方政府债交由部分地方政府自主发行,此前发行的地方政府债是由财政部代理发行的.
一位了解情况的消息人士周二对路透称,是次自主发债的地方政府暂定为上海、浙江、广东和深圳.
路透尝试与财政部联系,但暂未获得相关评论.
中国财政部今年以来已经代理发行地方政府债券共计1,416亿元人民币.2009年和2010年政府代发的地方债发行规模均为2,000亿元.(完)
--发稿 曾菱/钟华/毕晓雯; 审校 屈桂娟
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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