〔券商观点〕四季度A股仍需谨慎,警惕海外经济二次探底风险—瑞银

路透上海9月27日电---瑞银证券财富管理研究部首席中国投资策略师高挺周二表示,因海外经济二次探底概率不小,中国经济或会受拖累,目前仍需对A股市场持谨慎态度.

他在一新闻会上并指出,近阶段应采取防御策略,等待经济和政策面的明朗,应低配股票,适量配置一些债券,更多持有现金.在另类投资方面,他较为看好黄金和农产品.

"至少目前还看不到(股市)上涨的动力,平盘已经不错,我们对第四季持谨慎态度."他称.

他分析指出,未来一个阶段的基本情形是海外经济仍保持微弱的增长,中国经济受影响有限,通胀和经济缓慢下行,政策松动甚至转向的时间推後,那麽四季度股市呈现震荡筑底形态,市场信心恢复依赖基本面企稳.

如果海外经济出现二次衰退,中国所受冲击较大,增长快速下滑,股市将继续下行,但是随後投资者对政策松动的预期会快速形成,最终股市将转向.

"房地产投资和外需左右(未来)经济下滑程度,若房地产和出口同时下滑,经济下滑将会很快."他称.

瑞银最近下调了中国经济今明两年的增速目标,今年国内生产总值(GDP)增速由原先预期的9.3%下调到9%,而明年下调更为明显,由9.0%下调至8.3%,主要调整原因是海外经济疲弱可能超出预期.

高挺还表示,如果美国最近的"扭曲操作"没有达到效果,美国可能采取新一轮经济刺激措施(QE3),短期内可能会推高风险资产价格,受益较多将是黄金和农产品价格.而大宗商品重新上扬,将使得中国政策的操作复杂化,将造成投资者对政策预期的再次摇摆,加剧A股市场的震荡.

中国股市沪综指.SSEC周二收报2,415.054点,涨0.91%,周一该股指收低1.6%至逾14个半月新低.(完)