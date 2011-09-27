〔欧洲金融〕不要低估希腊债务违约的冲击--欧央行执委会成员斯麦吉

路透法兰克福9月27日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)在周二刊登的一篇专访中称,希腊债务违约将为一个现代发达经济国家设置新的范例,将对所有国家造成冲击.

当问及是否可假定欧元区及其银行体系可以经受住希腊违约时,斯麦吉指出,"在雷曼兄弟事件爆发前大家也有类似的看法(...),那些称(债务违约可以承受)的人们并不清楚危机如何蔓延."(完)