〔欧洲金融〕不要低估希腊债务违约的冲击--欧央行执委会成员斯麦吉

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透法兰克福9月27日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)在周二刊登的一篇专访中称,希腊债务违约将为一个现代发达经济国家设置新的范例,将对所有国家造成冲击.
当问及是否可假定欧元区及其银行体系可以经受住希腊违约时,斯麦吉指出,"在雷曼兄弟事件爆发前大家也有类似的看法(...),那些称(债务违约可以承受)的人们并不清楚危机如何蔓延."(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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