〔欧洲经济〕央行执委斯麦吉称,危机政策能防止长期经济放缓

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透法兰克福9月27日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉周二称:
* 欧央行将继续基于经济形势和通胀压力来制定利率决策
* 当前经济放缓是暂时的还是会导致更长期停滞,取决于决策者缓解压力的能力
* 单一的财政政策并不一定是实现财政纪律的最佳方法,还需要更多规定和限制
* 预计欧央行在德拉吉(Mario Draghi)任下会发生风格和沟通方式上的转变,但不会从根本上改变
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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