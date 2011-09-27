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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 17:57 BJT

〔欧洲经济〕央行执委斯麦吉称,危机政策能防止长期经济放缓

路透法兰克福9月27日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉周二称:

* 欧央行将继续基于经济形势和通胀压力来制定利率决策

* 当前经济放缓是暂时的还是会导致更长期停滞,取决于决策者缓解压力的能力

* 单一的财政政策并不一定是实现财政纪律的最佳方法,还需要更多规定和限制

* 预计欧央行在德拉吉(Mario Draghi)任下会发生风格和沟通方式上的转变,但不会从根本上改变

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