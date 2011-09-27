〔路透基点〕瑞安中心25亿港元再融资贷款案获12家银行参与--RLPC

路透香港9月27日电---据汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,瑞安中心有限公司的25亿港元三年期再融资贷款案已获12家银行加入.

本期贷款的委托主办行是中银香港和渣打银行,各承贷4.5亿港元.

12家银行中,台湾富邦金控(承贷2.70亿港元),工银亚洲(承贷2.3亿港元)和创兴银行(承贷2亿港元)出任牵头主办行.

九家银行担任主办行,分别是国泰世华银行,台湾银行,永丰银行,国泰银行,玉山商业银行,第一商业银行,上海商业银行,永亨银行及元大商业银行.除国泰世华银行承贷1.4亿港元外,其馀银行均承贷9,500万港元.

贷款协议于今天轮流签署.

借款人支付所有资金成本290个基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码245个基点.

瑞安中心有限公司为私人控股的地产开发商瑞安集团的下属企业.借款人使用其位于湾仔的甲级写字楼瑞安中心作为贷款抵押.

贷款用于对其2007年6月的22亿港元五年期贷款进行再融资.上次贷款由渣打银行负责安排,包括9亿港元的分期偿还贷款和13亿港元循环信贷,平均期限4.28年.该贷款支付包含所有费用在内的最高价码为51.5个基点,利率较HIBOR加码46个基点.(完)