〔中国证券〕前三季度中国企业股权融资额769亿美元,同比下滑27%--汤森路透

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月30日电---汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)报告显示,今年前三季度,中国企业所筹资的股权资本发行共397项,融资额约769亿美元,逊于去年同期1,053亿美元的水平,同比下滑27%.
报告并称,期内,A股首次公开发行(IPO)上市总额310亿美元,同比下滑41%,因市场吸纳经济增长和通货膨胀的影响,去年首次公开发行的热潮有所降温.
前三季,国信证券攀升至中国A股承销商榜首,所承销金额57亿美元,较去年同期增长50%.在中国国内A股股权发行排名最高的合资 商为瑞银证券(UBS),以承销三项发行金额共14亿美元,排名第八.
对于中国企业境外上市来说,香港无疑是首选交易所,迄今已有21项IPO在香港上市.今年中国企业在香港交易所发行总金额为97亿美元,较去年同期减少51%.德意志银行(DBKGn.DE)仍然是中国企业境外首次公开发行的承销榜首,今年承销六项发行占市场份额14%.
中国企业今年迄今在美国所筹资的首次公开发行股权金额则增长了210%,15家企业IPO金额共计22亿美元.(完)
注:数据资料截止日期为2011年9月19日
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。