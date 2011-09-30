〔中国证券〕前三季度中国企业股权融资额769亿美元,同比下滑27%--汤森路透

路透北京9月30日电---汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)报告显示,今年前三季度,中国企业所筹资的股权资本发行共397项,融资额约769亿美元,逊于去年同期1,053亿美元的水平,同比下滑27%.

报告并称,期内,A股首次公开发行(IPO)上市总额310亿美元,同比下滑41%,因市场吸纳经济增长和通货膨胀的影响,去年首次公开发行的热潮有所降温.

前三季,国信证券攀升至中国A股承销商榜首,所承销金额57亿美元,较去年同期增长50%.在中国国内A股股权发行排名最高的合资 商为瑞银证券(UBS),以承销三项发行金额共14亿美元,排名第八.

对于中国企业境外上市来说,香港无疑是首选交易所,迄今已有21项IPO在香港上市.今年中国企业在香港交易所发行总金额为97亿美元,较去年同期减少51%.德意志银行(DBKGn.DE)仍然是中国企业境外首次公开发行的承销榜首,今年承销六项发行占市场份额14%.

中国企业今年迄今在美国所筹资的首次公开发行股权金额则增长了210%,15家企业IPO金额共计22亿美元.(完)

注:数据资料截止日期为2011年9月19日