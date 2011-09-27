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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 18:26 BJT

〔希腊金融〕希腊财长称欧盟和欧央行以及IMF代表本周将返回希腊

路透雅典9月27日电---希腊财长Evangelos Venizelos周二表示,

* 目前存在恶性循环,欧盟/IMF最初的目标过于操之过急

* 需要采取紧缩措施,从恶性向良性循环过渡

* 欧盟和欧央行以及IMF代表本周将返回希腊(完)

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