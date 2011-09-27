《亚洲金市焦点》金价下挫後实货买兴大增,推高金价升水

路透新加坡/孟买9月27日电---亚洲黄金买家在金价大幅修正之後纷纷购买实货黄金,全球最大黄金消费国印度正为节庆作准备.

黄金买兴蹿升提振了该地区的金价升水.在东京市场,当地金价与全球金价之差在3月以来首次变为升水.

美元强劲上涨,以及追缴保证金的影响使现货金XAU=在过去四个交易日下跌逾10%.周一金价跌至1,534.49美元的七个半月低点,较9月初所及高位1,920.30美元重挫20%,後又反弹至1,650美元左右.

"实货市场出现很多逢低承接,"Heraeus驻香港的贵金属业务经理Dick Poon表示,"尽管投机客忙于在期货市场结清仓位,我们没有看到实货卖盘."

Poon表示,该地区投资黄金的强劲买兴可能会支撑黄金看涨人气.

交易员表示,香港金价较全球现货金价升水涨至每盎司逾2美元,高于一周之前的升水1.20-1.50美元.

在新加坡市场,金价升水<GOLD/ASIA1>从一周前的0.90-1.20美元涨至1.50美元左右.

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