《亚洲金市焦点》金价下挫後实货买兴大增,推高金价升水

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透新加坡/孟买9月27日电---亚洲黄金买家在金价大幅修正之後纷纷购买实货黄金,全球最大黄金消费国印度正为节庆作准备.
黄金买兴蹿升提振了该地区的金价升水.在东京市场,当地金价与全球金价之差在3月以来首次变为升水.
美元强劲上涨,以及追缴保证金的影响使现货金XAU=在过去四个交易日下跌逾10%.周一金价跌至1,534.49美元的七个半月低点,较9月初所及高位1,920.30美元重挫20%,後又反弹至1,650美元左右.
"实货市场出现很多逢低承接,"Heraeus驻香港的贵金属业务经理Dick Poon表示,"尽管投机客忙于在期货市场结清仓位,我们没有看到实货卖盘."
Poon表示,该地区投资黄金的强劲买兴可能会支撑黄金看涨人气.
交易员表示,香港金价较全球现货金价升水涨至每盎司逾2美元,高于一周之前的升水1.20-1.50美元.
在新加坡市场,金价升水<GOLD/ASIA1>从一周前的0.90-1.20美元涨至1.50美元左右.
浏览不同货币计价的黄金价格,请点选(link.reuters.com/des93s)
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)