〔瑞士经济〕全球经济减弱且瑞郎汇率不利,明年增速将降至1.5%--KOF

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透苏黎世9月27日电---智库KOF周二表示,瑞士经济增长动能明年将减缓,因为瑞郎汇率带来的不利因素,加上全球需求减弱拖累出口.
KOF预测显示,明年经济成长将减弱至1.5%,低于今年的2.3%,不过到了2013年将会加快至2.5%.
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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