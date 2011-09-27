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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 17:41 BJT

〔瑞士经济〕全球经济减弱且瑞郎汇率不利,明年增速将降至1.5%--KOF

路透苏黎世9月27日电---智库KOF周二表示,瑞士经济增长动能明年将减缓,因为瑞郎汇率带来的不利因素,加上全球需求减弱拖累出口.

KOF预测显示,明年经济成长将减弱至1.5%,低于今年的2.3%,不过到了2013年将会加快至2.5%.

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