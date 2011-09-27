〔中国社会〕上海地铁称10号线发生两列车追尾,伤员总数升至212人(更新版)

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透上海9月27日电---中国上海地铁官方微博周二称,下午1因0号线新天地站设备故障,两列车在豫园至老西门下行区间发生追尾,据卫生部门初步统计,事故伤员总数为212人.
上海地铁的新浪官方微博(www.weibo.com/shmetro)并表示,其中重伤3人,大多数为轻伤或轻微伤,经简单治疗後,已陆续离院,具体数字将进一步核实.
另外,16号故障车已经抢修完毕,已自行驶离现场,另一列车正在紧急抢修中.
目前虹桥路站至天潼路站9站路段实施临时封站措施,预计运营恢复还需要一定时间.
东方网(www.eastday.com.cn)报导称,由于新天地站信号故障,上海地铁10号线采用人工调度,导致豫园路站两辆列车相撞.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽/丁淑琴
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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