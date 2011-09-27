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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 17:47 BJT

〔中港股市〕港股创两年半来最大单日涨幅,沪市亦小幅收升

路透香港9月27日电---香港股市周二结束四日连跌走势,恒指收高逾4%,创两年半来最大单日涨幅,走出技术面卖超区间,但成交值连续第二天缩量.

轧空行情支撑涨势,尤其是最近跌势最惨的个股.中国平安(2318.HK)在恒指成分股中涨幅居前,跳涨10.1%,昨日曾大跌14%.

恒生指数.HSI收高4.15%,至18,130.55点.恒生国企指数.HSCE收涨6.4%,至9,294.22点.

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