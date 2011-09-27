《中国房地产分析》绿城困境暴露出地产业繁华背後的风险

* 绿城报导引发地产业融资紧张的疑虑

* 中国政府决心压低房价

* 开发商料以削减项目和下调售价来提高流动性

* 融资条款更加严格,成本蹿升

记者 Soo Ai Peng/朱球; 编译 程琳/肖群英

路透杭州/香港9月27日电---中国正在切断全国房地产开发商的融资途径,收紧或禁用他们所能找到的信贷来源,以求在避免宏观经济被推向崩溃的前提下,降低楼市疯长速度和并压低房价.

上周,中国政府又向房地产行业投下一枚重磅炸弹,银监会要求信托公司展开与绿城集团(3900.HK)及关联企业房地产信托业务的情况调查.[ID:nCN1979559]

该公司位于中国旅游城市杭州,专注于开发高端物业,项目遍及中国各地.

中国房价已远超出普通百姓的承受能力,为此该国政府近两年来不断出台给楼市降温的举措,其中之一就是在国内约40个城市实施限购令.

但上周银监会的这一举动,引发房地产行业资金紧张的担忧,导致中国其它许多开发商H股股价和债券价格大跌.

很多中国房地产开发商都背负着高额债务,在缺乏其它融资渠道的情况下,他们依赖信托贷款作为关键的资金来源.

"8月末以来销售减缓以及利息成本上升的双重打击,或许让人们更加担心中国开发商的流动性情况,如果销售进一步放缓,流动性还可能进一步恶化."Mirae Asset Research在报告中写道.

Mirae根据其追踪的公司情况估算得出,今年上半年,香港上市的中国开发商平均利息成本同比上升64%.

**信托融资**

欲推动开发商降低价格、出售库存的中国政府,正将施力点转至信托融资,压制这个许多像绿城那样规模较小的开发商赖以生存的融资源泉.

这种融资方式虽然成本高于普通贷款,但发展势头一直较猛.

中国信托公司上半年向房地产行业投入逾2,100亿元人民币(320亿美元).全部未偿房地产信托贷款超过了6,000亿元.

中国银监会检查绿城贷款方,彰显出中国政府压低房价的决心.当局认为,房价已威胁到社会稳定和经济增长.

分析师称,这也给投资房地产这个曾经是中国最佳成长题材的行业带来了更高风险.

实际上,房地产市场或许已经走到转折点,各个规模较小的开发商都已陷入惨淡境地.

限购令和信贷收紧,似乎正对中国大城市的楼市产生一些影响.

节节攀高的房价显露触顶迹象,涨势在8月松动,主要城市房价连续第二个月持平.