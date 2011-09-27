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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 18:14 BJT

〔新债招标〕太原钢铁集团30亿元五年期中票票面利率6.06%--路透数据

路透上海9月27日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国太原钢铁(集团)有限公司周二在银行间

债市簿记建档发行的30亿元人民币五年期中期票据,票面利率确定为6.06%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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太原钢铁集团 30 30 5 9/27簿记建档 中国银行 AAA 9/28 9/29

工商银行

=============================================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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