〔中国经济〕十二五要深化资源品价格改革,遏制高耗能高排放产品出口--总理

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透北京9月27日电---中国国务院总理温家宝表示,"十二五"(2011-2015年)期间,国内节能减排工作要深化资源性产品价格改革,完善价格形成机制.调整进出口税收政策,遏制高耗能、高排放产品出口.
周二刊登在中国政府网的新闻稿称,要加大财政资金支持引导作用,落实税收优惠政策,积极推进资源税费和环境税费改革.加强节能发电调度,实行电力需求侧管理,推进污水垃圾处理设施建设与运营市场化.
"大力发展战略性新兴产业.鼓励新上先进生产能力,加快淘汰落後生产能力...抑制高耗能、高排放行业过快增长,防止高污染、高耗能产业转移到西部地区."温家宝说.
他并指出,要合理控制能源消费总量,大力推广煤炭的清洁高效利用,因地制宜发展风能、太阳能等可再生能源,在做好生态保护和移民安置的基础上积极发展水电,在确保安全的基础上高效发展核电.加强工业、建筑、交通领域节能减排.
中国"十二五"(2011-2015年)节能减排方案此前颁布,明确期内实现节约能源6.7亿吨标准煤,提高服务和战略性新兴产业在国民经济中比重;同时深化资源性产品价格改革,并提高高耗能、高排放行业贷款门槛.[ID:nCN1951827](完)
更多详情,请点选中国政府网网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选