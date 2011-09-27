《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
铁道部 800
=============================================================================================
国家电网 600 农行及中行等
=============================================================================================
中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
=============================================================================================
中石油集团 1,000 工行及农行等
=============================================================================================
中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
=============================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
===========================================================================================
*中铁二十一局 5 5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA 10/10 10/11
民生银行
===========================================================================================
云铜集团 35 15 12 9/28簿记建档 民生银行 AA+ 9/29 9/30
===========================================================================================
国电集团 125 125 12 9/28簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30
交通银行
===========================================================================================
北京医药集团 8 8 12 9/28簿记建档 农业银行 AA+ 9/30 10/8
===========================================================================================
科伦药业 10 3 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8
(002422.SZ) 兴业银行
===========================================================================================
沈阳水务集团 10 5 12 9/29簿记建档 兴业银行 AA- 10/10 10/11
===========================================================================================
许继电气 7 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA- 9/30 10/8
(000400.SZ) 上海银行
===========================================================================================
中石油集团 300 150 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --
交通银行
===========================================================================================
腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --
(600512.SS)
===========================================================================================
大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
(002008.SZ)
===========================================================================================
华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --
北良公司
===========================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=============================================================================================
*阳泉煤业集团 29 10 5 10/10簿记建档 招商银行 AAA 10/12 10/13
华夏银行
=============================================================================================
科伦药业 18 2 5 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8
(002422.SZ) 中信银行
=============================================================================================
福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --
运输集团
=============================================================================================
用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --
(600588.SS) 北京银行
=============================================================================================
注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 曾菱
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)