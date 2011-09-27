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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 18:14 BJT

(重发)〔表格〕英国9月零售销售差值降至负15,为2010年5月来最低--CBI调查

路透伦敦9月27日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,英国9月零售销售差值为负15,是2010年5月以来最低.预估为负15,8月为负14.

已公布的零售销售活动

-------------2011----------------------------

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

已公布的年度零售销售量

-15* -14 -5 -2 +18 +21 +15

年度销售量三个月移动均值

-11** -7 +4 +12 +18 +14 +19

* 为2010年5月以来最低

** 为2009年8月以来最低

预期中的零售销售活动

--------------------2011-----------------------

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

预期中的年度销售量

-14# -7 -12 +2 +14 -1 +18

预期中的年度销售量三个月移动均值

-11## -6 +1 +5 +10 +6 +14

# 为2010年6月以来最低

## 为2009年10月以来最低

本次调查于8月25日至9月14日进行,采集74家零售商样本.(完)

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--编译 于春红; 审校 程琳

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