(重发)〔表格〕英国9月零售销售差值降至负15,为2010年5月来最低--CBI调查

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透伦敦9月27日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,英国9月零售销售差值为负15,是2010年5月以来最低.预估为负15,8月为负14.
已公布的零售销售活动
-------------2011----------------------------
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
已公布的年度零售销售量
-15* -14 -5 -2 +18 +21 +15
年度销售量三个月移动均值
-11** -7 +4 +12 +18 +14 +19
* 为2010年5月以来最低
** 为2009年8月以来最低
预期中的零售销售活动
--------------------2011-----------------------
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
预期中的年度销售量
-14# -7 -12 +2 +14 -1 +18
预期中的年度销售量三个月移动均值
-11## -6 +1 +5 +10 +6 +14
# 为2010年6月以来最低
## 为2009年10月以来最低
本次调查于8月25日至9月14日进行,采集74家零售商样本.(完)
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--编译 于春红; 审校 程琳
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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