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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕9月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 310.6 35 315.5 4

11月 311.6 67 315.2 2

12月 316.2 150 321.5 21

1月 317.6 759 323.3 34

2月 318.4 5383 322.9 437

3月 319.5 3564 324.0 868

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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