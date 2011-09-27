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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 18:27 BJT

〔东南亚股市〕受空头回补带动收高,因市场寄望欧洲决策者采取行动

路透曼谷9月27日电---东南亚股市周二收高,印尼和泰国股市双双升近5%,因市场寄望欧洲决策者将采取行动遏制希腊债务问题并解决欧债危机.

午後买盘获得动能,因欧洲股市连续第三日走强.但交易商称,亚洲市场上涨更多是因为空头回补,而非新买单,因许多投资者仍担心全球经济衰退风险.

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