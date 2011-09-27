〔日本评等〕为灾後重建增税并不足以改变日本负面的评级展望--标普

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透东京9月27日电---评级机构标准普尔周二表示,日本政府为地震灾後重建而增税的计划,不足以改变对该国负面的评级展望,因此举不会促成公共财政改善.
标准普尔亚洲主权评等主管小川隆平在接受路透采访时表示,日本须对其福利体系进行大幅改革,并削减支出及增进税收,才能改善其长期财政状况.
标准普尔在4月时下调了日本主权评级展望,并警告称,巨大的灾害相关成本或将损及该国已然疲弱的财政状况.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选