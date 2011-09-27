〔日本评等〕为灾後重建增税并不足以改变日本负面的评级展望--标普

路透东京9月27日电---评级机构标准普尔周二表示,日本政府为地震灾後重建而增税的计划,不足以改变对该国负面的评级展望,因此举不会促成公共财政改善.

标准普尔亚洲主权评等主管小川隆平在接受路透采访时表示,日本须对其福利体系进行大幅改革,并削减支出及增进税收,才能改善其长期财政状况.

标准普尔在4月时下调了日本主权评级展望,并警告称,巨大的灾害相关成本或将损及该国已然疲弱的财政状况.(完)