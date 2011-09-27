〔马来西亚期市〕棕榈油期货反弹,受投资者逢低吸纳鼓舞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡9月27日电---棕榈油期货周二反弹,上日棕榈油期货价格跌至一年低点後吸引逢低买盘回潮,当时市场担忧发达国家正拖累全球陷入一轮衰退.
棕榈油带领其他植物油价格走高,受助于投资者认为市场超卖,美元疲软使得食用油出口具有竞争力,以及亚洲节日需求强劲引发的船货复苏.
"市场人气依然疲弱,但棕榈油等农业大宗商品有望经受住本次金融风暴,因基本面提供支撑,"吉隆坡一家外资商品经纪商的交易员指出.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3结算价升1.5%,至每吨2,948马币(林吉特)(926.72美元).
该合约上日一度挫跌4.5%,为今年2月以来最大单日跌幅.
总体成交量为23,487手,低于通常的25,000手.
但路透分析师王涛指出,依据通道理论,棕榈油期货将再度触及上日低位2,857马币,该水平上次见于2010年10月8日.(完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)