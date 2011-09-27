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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 19:04 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货反弹,受投资者逢低吸纳鼓舞

路透吉隆坡9月27日电---棕榈油期货周二反弹,上日棕榈油期货价格跌至一年低点後吸引逢低买盘回潮,当时市场担忧发达国家正拖累全球陷入一轮衰退.

棕榈油带领其他植物油价格走高,受助于投资者认为市场超卖,美元疲软使得食用油出口具有竞争力,以及亚洲节日需求强劲引发的船货复苏.

"市场人气依然疲弱,但棕榈油等农业大宗商品有望经受住本次金融风暴,因基本面提供支撑,"吉隆坡一家外资商品经纪商的交易员指出.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3结算价升1.5%,至每吨2,948马币(林吉特)(926.72美元).

该合约上日一度挫跌4.5%,为今年2月以来最大单日跌幅.

总体成交量为23,487手,低于通常的25,000手.

但路透分析师王涛指出,依据通道理论,棕榈油期货将再度触及上日低位2,857马币,该水平上次见于2010年10月8日.(完)

--编译 肖群英; 审校 王洋

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