〔国际油市〕亚洲柴油近月裂解价差跌至每桶16美元下方

路透新加坡9月27日电---亚洲柴油裂解价差周二略微走疲,近月裂解价差跌破每桶16美元水平,因原油价格急升和全球经济衰退前景遏制柴油需求.

实货市场的升水也萎缩,指标含硫0.5%等级柴油的现货价差下跌0.20美元至每桶0.05美元,此前新加坡贸易商兴隆以该价格买入一艘船货.

原油价格周二劲扬逾2%,得益于美元走软,以及上周油价急跌後交易者空头平仓.

"由于宏观经济形势不佳,有人担忧第四季度需求将不会如此强劲,一些炼油商已在卖出柴油裂解价差以锁定毛利,"一位交易商称.

特别是,持续蔓延的欧债危机引发欧洲经济急剧减速,可能损及欧洲在冬季高峰时段的柴油需求.

10月柴油裂解价差下跌0.48美元,至每桶较迪拜原油升水15.87美元.

航煤裂解价差挫跌0.49美元,至每桶17.62美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.50 119.90 119.70 116.85 +2.85 +2.44

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.10 118.50 118.30 115.70 +2.60 +2.25

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 118.95 119.35 119.15 116.35 +2.80 +2.41

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.90 120.30 120.10 117.50 +2.60 +2.21

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.18 115.48 +2.70 +2.34

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 117.78 115.17 +2.61 +2.27 (完)