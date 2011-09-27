〔伦敦美债〕承压,因欧债危机将获解决的预期令投资者转向风险资产

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，若IMF撤出希腊纾困计划，则计划将终止--财政部发言人
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦9月27日电---美国公债周二在伦敦市场承压,投资者出脱避险公债转向风险资产,因寄望欧元区决策者就欧债危机采取更多果断措施.
指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR跳升3.1个基点至1.94%,而30年期美国公债收益率US30YT=RR升5.3个基点至3.04%.美国股指期货暗示美国股市或将开高.
"目前你看见的只是一个修正,我认为公债收益率不会持续走高,"RIA Capital Markets公债策略师Nick Stamenkovic表示.
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。