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债券 | 2011年 9月 27日 星期二 19:12 BJT

〔伦敦美债〕承压,因欧债危机将获解决的预期令投资者转向风险资产

路透伦敦9月27日电---美国公债周二在伦敦市场承压,投资者出脱避险公债转向风险资产,因寄望欧元区决策者就欧债危机采取更多果断措施.

指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR跳升3.1个基点至1.94%,而30年期美国公债收益率US30YT=RR升5.3个基点至3.04%.美国股指期货暗示美国股市或将开高.

"目前你看见的只是一个修正,我认为公债收益率不会持续走高,"RIA Capital Markets公债策略师Nick Stamenkovic表示.

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