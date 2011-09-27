〔伦敦美债〕承压,因欧债危机将获解决的预期令投资者转向风险资产

路透伦敦9月27日电---美国公债周二在伦敦市场承压,投资者出脱避险公债转向风险资产,因寄望欧元区决策者就欧债危机采取更多果断措施.

指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR跳升3.1个基点至1.94%,而30年期美国公债收益率US30YT=RR升5.3个基点至3.04%.美国股指期货暗示美国股市或将开高.