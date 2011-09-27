《中国企业债发行日程表》--9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
=====================================================================================
*铁道部 200 7和20 10月12日招标 AAA 国泰君安等
=====================================================================================
苏州高新区 13 7 前四年7.98% AA 9/27-9/29 中信建投证券
国资经营公司 (第4年末附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
(後三年分别按照30%、30%、40%的比例偿还本金)
=====================================================================================
安徽军工集团 5 7 前五年7.45% AA 9/27-9/29 广发证券
(第5年末附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
=====================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
=====================================================================================
(无)
=====================================================================================
注:*表示新增.(完)
--整理 钟华; 审校 赵红梅
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)