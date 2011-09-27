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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 19:51 BJT

〔表格〕9月24日止当周美国连锁店销售较前周下降0.2%--ICSC/高盛

路透9月27日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,9月24日止当周美国连锁店销售较前周下降0.2%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

9月24日 516.1 2.7 -0.2

9月17日 517.3 3.4 -1.2

9月10日 523.8 3.3 1.3

9月 3日 516.9 2.7 -0.7 (完)

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--编译 肖群英;审校 王洋

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