〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差反弹,受原油价格上涨提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透新加坡9月27日电---周二亚洲石脑油价格从三个月低点反弹,受布兰特原油价格上涨提振,而裂解价差反弹至四日高点,交易商称这或是因汽油市场强劲所致.
"可能是汽油走强引领石脑油市场,"一交易员对石化产品利润率不高而裂解价差上涨做出解释.
由于全球经济方向不明且股市大幅震荡,石化产品制造商依然保持审慎.原油价格大幅波动也对市场没有助益.
"原油价格下跌时,会带来石化产品利润率改善的希望,但油价波动太大,利润率每日变化."另一交易员称.
日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格反弹28.50美元至每吨916.00美元,收复过去六个交易日的近30%失地.
11月上半月和12月上半月合约互换逆价差持平于每吨5.00美元.
11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK反弹8.77美元至每吨124.15美元,为上周三以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 915.50/916.50 887.50 +28.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.35/99.45 96.23 +3.17
10月石脑油互换NAF-1M-S 908.25/910.25 879.50 +29.75
11月石脑油互换NAF-2M-S 903.75/905.75 875.00 +29.75
97号现货汽油GL97-SIN 121.22/121.32 119.80 +1.47
95号现货汽油GL95-SIN 119.35/119.45 117.55 +1.85
92号现货汽油GL92-SIN 116.95/117.05 114.90 +2.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.55/17.65 18.67 -1.07(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)