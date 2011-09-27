〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差反弹,受原油价格上涨提振

路透新加坡9月27日电---周二亚洲石脑油价格从三个月低点反弹,受布兰特原油价格上涨提振,而裂解价差反弹至四日高点,交易商称这或是因汽油市场强劲所致.

"可能是汽油走强引领石脑油市场,"一交易员对石化产品利润率不高而裂解价差上涨做出解释.

由于全球经济方向不明且股市大幅震荡,石化产品制造商依然保持审慎.原油价格大幅波动也对市场没有助益.

"原油价格下跌时,会带来石化产品利润率改善的希望,但油价波动太大,利润率每日变化."另一交易员称.

日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格反弹28.50美元至每吨916.00美元,收复过去六个交易日的近30%失地.

11月上半月和12月上半月合约互换逆价差持平于每吨5.00美元.

11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK反弹8.77美元至每吨124.15美元,为上周三以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 915.50/916.50 887.50 +28.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.35/99.45 96.23 +3.17

10月石脑油互换NAF-1M-S 908.25/910.25 879.50 +29.75

11月石脑油互换NAF-2M-S 903.75/905.75 875.00 +29.75

97号现货汽油GL97-SIN 121.22/121.32 119.80 +1.47

95号现货汽油GL95-SIN 119.35/119.45 117.55 +1.85

92号现货汽油GL92-SIN 116.95/117.05 114.90 +2.10

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.55/17.65 18.67 -1.07(完)