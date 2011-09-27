〔欧洲金融〕欧债危机并非是美国经济面临困难的唯一原因--德国财长

路透柏林9月27日电---德国财长朔伊布勒称:

* 欧元区债务危机并不是美国经济面临困难的唯一原因

* 欧洲的团结不能取代一国政府改善自身经济的决心

* 意大利、希腊、葡萄牙和西班牙需要立即整顿财政并进行结构性改革

* 高周期增速并非好事,需要为可持续增长创造条件

* 欧元区政府不能仅做承诺,而需要践行,如今是采取大胆举措的时刻了

* 强化欧元或需要改动条约,也可能需要时间

* 不相信货币政策是欧洲解决问题的办法

* 扩大EFSF是愚蠢的想法,这意味着一些AAA国家将失去顶级评级.(完)