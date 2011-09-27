〔欧洲金融〕欧债危机并非是美国经济面临困难的唯一原因--德国财长

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透柏林9月27日电---德国财长朔伊布勒称:
* 欧元区债务危机并不是美国经济面临困难的唯一原因
* 欧洲的团结不能取代一国政府改善自身经济的决心
* 意大利、希腊、葡萄牙和西班牙需要立即整顿财政并进行结构性改革
* 高周期增速并非好事,需要为可持续增长创造条件
* 欧元区政府不能仅做承诺,而需要践行,如今是采取大胆举措的时刻了
* 强化欧元或需要改动条约,也可能需要时间
* 不相信货币政策是欧洲解决问题的办法
* 扩大EFSF是愚蠢的想法,这意味着一些AAA国家将失去顶级评级.(完)
--编译 肖群英;审校
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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